Acidente da RO: mães de vítimas se revoltam com denúncia por homicídio culposo

Mães das vítimas fatais do acidente que aconteceu no dia 8 de abril, na Região Oceânica de Niterói, reagiram de forma negativa à denúncia por homicídio culposo ao motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, contrariando a Polícia Civil, que havia indiciado o condutor por homicídio com dolo eventual. A reportagem de A TRIBUNA conversou com Paula Camacho, mãe de Emmily de Souza Miranda; e com Renata Costa, mãe de Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves.

Paula afirma que ficou sabendo da informação por meio de reportagem publicada na versão online de A TRIBUNA. A mãe da jovem aponta fatos como o consumo de álcool e a direção perigosa como indícios de que Leonardo assumiu o risco de matar os ocupantes do automóvel. Paula ainda afirma ter ficado em choque após saber que o MPRJ optou pela denúncia por homicídio culposo.

“Uma pessoa que não tem intenção de matar tira a mão do volante ao dirigir? Em uma pista de 70 km/h, ele bateu a quase 150 km/h, porque se na subida ele estava a 116 km/h, imagina na descida. Ele ingeriu bebida alcoólica. Eu mesma fui ao hospital aquele dia e tem um laudo que entregamos na delegacia, de que ele estava com hálito etílico. Eu estou em choque de novo, porque o Ministério Público concluiu que ele não teve a intenção de matar”, disse.

Mãe de Emmily afirma que houve imprudência por parte do motorista – Foto: Reprodução

Já Renata Costa adota postura semelhante. Ela recorda os vídeos, gravados pelos jovens dentro do automóvel, em que os ocupantes aparecem brincando dentro do veículo. Para ela, o único que não deveria estar brincando era justamente Leonardo que, por estar na condução do automóvel, tinha a responsabilidade sobre a vida de todos que ali estavam.

“Não é culposo. Ele pode não ter tido a intenção de fazer isso, mas se tudo aconteceu foi culpa dele. Ele assumiu o risco e colocou as outras quatro pessoas também em risco. Ele não teve o mínimo de respeito com a vida dos amigos. Estavam todos fazendo bagunça? Sim, mas a partir do momento que ele é o motorista, tem que ter total responsabilidade pela vida de todos que estão ali dentro”, enfatizou.

Amizade

De acordo com Renata, Gabriel e Leonardo eram amigos de infância, mas ficaram por vários anos sem se encontrar, até retomarem o contato, no começo de 2021. Já segundo Paula, Emmily conheceu Leonardo pessoalmente apenas no dia do acidente, em que o grupo saiu junto para ir a um restaurante japonês. Antes disso, o contato se dava apenas por grupos e aplicativos de celular, por intermédio de amigos em comum.

“Eles foram amigos de infância, porque o Leonardo era vizinho da avó paterna do Gabriel, mas eles ficaram afastados durante muitos anos. Uma vez por semana faziam uma resenha na casa do Leonardo e chegar no dia seguinte de manhã para a gente ir trabalhar”, contou Renata. “Emmily era muito amiga da Roberta. Elas faziam curso de modelo. O Raphael era namorado da Roberta. A Emmily já falava por grupos com o Leonardo, mas ela o conheceu naquele dia”, complementou Paula.

Perfil

Emmily, segundo sua mãe, era uma menina alegre, querida por todos. Paula conta que, após a morte da mãe, passou a viver sozinha com a filha, com uma fazendo companhia à outra. “Sempre fomos só eu, Emmily e minha mãe. Minha mãe faleceu há sete anos, então só ficou eu e ela. A Emmily não tinha muito contato com o pai. Ela estudava, sempre estudou, estava trabalhando como jovem aprendiz. Fazia faculdade, estava no quarto período de Medicina Veterinária. Fazia curso de modelo, autoescola, de inglês. Tinha uma vida inteira e sonhos pela frente. Sempre foi uma menina alegre”, recordou.

Renata contou que Gabriel também cursava faculdade e se emocionou a recordar os planos que o filho tinha para o futuro. Ela também fez um apelo por justiça. “Ele estava fazendo o terceiro período de Educação Física e estava trabalhando comigo desde dezembro. Ele queria ser personal-trainer. Gabriel era um cara excepcional, nossa relação era muito mais do que mãe e filho, a gente tinha muita cumplicidade. Que o Leonardo seja preso. Ele matou três pessoas e destruiu três famílias”, concluiu.

Denúncia

Reviravolta no caso do acidente da Região Oceânica, que matou três jovens no dia 8 de abril deste ano. Após a Polícia Civil indiciar o motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, de 19 anos, por homicídio com dolo eventual, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu denunciar o rapaz à justiça por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O processo foi encaminhado à 2ª Vara Criminal de Niterói e está sob a condução da juíza Fernanda Magalhães Freitas Patuzzo. Ainda não há audiências marcadas referentes á ação penal, que tem como autor o MPRJ. Até o momento, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) nenhum advogado foi designado para assessorar Leonardo juridicamente.

Com isso, caso Leonardo seja considerado culpado pelo acidente, a pena diminui drasticamente. Para o triplo homicídio com dolo eventual (quando o autor assume o risco de matar), a soma das penas poderia chegar a 30 anos de prisão. Já o homicídio culposo (quando não há intenção de matar) prevê detenção de cinco a oito anos.

Emmily de Souza Miranda, de 20 anos; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17 (que era namorada de Raphael) estavam no automóvel, modelo Chevrolet Onix, que acabou destruído após capotagens múltiplas. A violência do impacto foi tamanha que as vítimas tiveram seus corpos arremessados para fora do veículo. O quinto ocupante, Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, sobreviveu após ter ferimentos leves. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Leonardo.