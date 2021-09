Acidente complica trânsito na RJ 104

Um capotamento na RJ-104, altura do bairro Tribobó, São Gonçalo, provoca um grande congestionamento na pista sentido Niterói, na manhã desta quinta-feira (9). Segundo relatos, o acidente teria ocorrido por volta das 6h. Uma faixa da via precisou ser interditada e o engarrafamento se estende até o bairro Alcântara.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação não foi acionada. Até o momento não há relatos sobre feridos, nem as causas que provocaram o acidente.

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estão no local e orientam o trânsito. Ainda não há previsão para liberação da pista bloqueada.