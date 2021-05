Uma colisão entre dois veículos, na altura da grande curva, no sentido Rio, da Ponte Rio-Niterói, provoca um grande congestionamento, fazendo com que o tempo de travessia, no início da manhã desta terça-feira (11), chegue a 56 min.

O congestionamento já provoca reflexos em todas as vias de acesso à Ponte, com retenções na BR-101, cujo congestionamento se estende até o viaduto do Barreto, na Alameda São Boaventura e na Av. Jansen de Mello.