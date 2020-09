Acidente complica o trânsito na RJ-104, na pista sentido Niterói

Um acidente, entre um carro e uma motocicleta, deixou o saldo de pelo menos uma pessoa ferida, na manhã de hoje, na pista sentido Niterói, da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104). A colisão ocorreu na altura do bairro Maria Paula, na divisa entre Niterói e São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local da colisão, e ainda não forneceu maiores informações sobre a ocorrência.

Logo após o acidente, um longo congestionamento se formou na região, e os motoristas tiveram de ter muita paciência para acessar a Alameda São Boaventura, no Fonseca, e o centro de Niterói. Muitos passageiros que estavam dentro de coletivos, também com destino a Niterói e para a Ponte Rio-Niterói, perderam muito tempo até que o socorro no local do acidente fosse concluído e a pista liberada.