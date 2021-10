Acidente com motocicletas deixa um ferido na Niterói-Manilha

A pista sentido Niterói, do trecho Niterói-Manilha da Rodovia BR-101 precisou ser interditada, na manhã desta sexta-feira (8), devido a um acidente. De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, que administra a via, as duas faixas precisaram ser fechadas para o atendimento das vítimas.

Ainda de acordo com a concessionária, o acidente foi uma colisão traseira, envolvendo duas motocicletas, na altura do km 317, em Ilha das Flores, São Gonçalo. Uma vítima teve ferimentos leves e foi socorrida por equipes da Arteris ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Pouco antes das 10h, as faixas foram liberadas. A concessionária também informou que o engarrafamento chegou a 4 km, com as filas se estendendo ao km 313 da rodovia, na altura do Shopping São Gonçalo.