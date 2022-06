Acidente com moto deixa ferido no Centro

Um acidente envolvendo uma moto deixou um homem ferido, na Avenida Visconde do Rio Branco, Centro de Niterói, na manhã desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros. De acordo com a corporação, a vítima foi atropelada pelo veículo, na altura do número 299 da via.

O acidente aconteceu por volta das 11h20 e atraiu dezenas de curiosos, que se aglomeraram em volta do local da queda. Equipes da Guarda Municipal de Niterói foram as primeiras a chegarem ao local. Segundo os Bombeiros, até o fechamento deste texto, a vítima não havia sido identificada. O homem foi socorrido em estado grave ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca.

Foto: Isis Chaby