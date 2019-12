Acidente com cinco veículos tumultua o trânsito na Alameda São Boaventura

O trânsito ficou confuso, na manhã dessa segunda-feira (30) na pista sentido Niterói, da Alameda São Boaventura, logo após a deascida da Caixa D’água, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, quando cinco veículos se envolveram num acidente. Uma pessoa ficou ferida, se maior gravidade, e medicada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

Populares informaram que após uma pane nos freios de um caminhão, que trafegava sentido Niterói, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e atingiu outros três carros de passeio e uma motocicleta, junto a garagem da Viação Ingá. Com escoriações, o motociclista foi socorrido e medicado no Heal, sem maior gravidade.

Agentes da Nittrans foram tiveram de desviar o trânsito para a Rua Teixeira de Freitas, para que o Corpo de Bombeiros retirassem os veículos envolvidos no acidente da pista. O fluxo de veículos ficou confuso na região até que o trabalho fosse concluído.