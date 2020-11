Acidente causa congestionamento na BR-101 e chega aos 5 quilômetros

A BR-101 está com pelo menos 5 quilômetros de congestionamento por conta de um acidente com um caminhão de tijolos, que tombou na pista sentido Rio de Janeiro. O acidente acontece por volta das 5h na altura do bairro Guaxindiba e a concessionária Autopista Fluminense, que administra a via, confirma o grande engarrafamento.

Além dos tijolos, que ainda estão na pista, alguns veículos quebraram, o que deixou a situação ainda mais grave. A PRF está na via auxiliando no trânsito e agentes chegaram a empurrar um carro para o acostamento para liberar o trânsito.

O trânsito ficou totalmente interditado por volta das 7h para que agentes da concessionária retirassem o caminhão da pista. Pouco depois, por volta das 7h10min, uma faixa de rolamento foi liberada.

O motorista do caminhão e o ajudante não ficaram feridos.

Em apuração…

Foto: Reprodução TV Globo