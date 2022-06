Achuap comemora 71 anos com almoço beneficente e missa no próximo sábado

A Associação dos Colaborados do Hospital Universitário Antônio Pedro (Achuap) completou 71 anos no último dia 26, mas a comemoração de aniversário da instituição será nessa segunda (06) e no próximo final de semana. Hoje, no MAC, será o almoço e no sábado, 11, às 16h o padre Lucas Farah celebrará a missa na Capela Ecumênica da unidade de saúde, que fica no hall dos elevadores (no térreo).

Livros que datam da fundação da Achuap. Foto Divulgação.jpeg

A associação está com nova diretoria para o biênio 2022-2024 e Paula Abreu Lara substitui Rita Rivello que ficou 15 anos como presidente e agora ‘assume’ como presidente de honra. “Estamos comemorando depois da data por foi quando conseguimos marcar a celebração. Estou muito feliz e é privilégio olhar para trás e ver que nesses últimos 15 anos obtive apoio de toda a sociedade de Niterói e dos clubes de serviços. Consegui junto com amigos e eventos solidários ampliar a captação do leite humano e de sangue, a capela ecumênica e também fizemos festas e doações. Desejo à querida Paula, e a sua diretoria sucesso, realizações na gestão. Estarei sempre à disposição para quaisquer necessidades”, comentou.

Fotos antigas desde a fundação da Achuap. Foto de Divulgação.jpeg

A Achuap é uma associação sem fins lucrativos que colabora com o Huap e seus diversos setores e serviços, a fim de atender os pacientes internados e colaborar para o bem-estar de todos. Nenhum de seus diretores é remunerado. De acordo com a Achuap, a instituição foi fundada em 26 de maio de 1951, fruto da iniciativa do médico cirurgião da antiga Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uferj), atual UFF, Mário Duarte Monteiro. Seu grupo de colaboradores era formado, inicialmente, por esposas de médicos que pretendiam prestar assistência aos pacientes internados e colaborar com o Hospital Universitário (HU) no que fosse necessário.

O colaborador que quiser participar das ações solidárias da Achuap pode realizar doações com valor mínimo de R$ 30. Também pode ser feita doação de produtos para presentear familiares de pacientes internados como enxoval de bebês e lembranças para dia dos pais e dia das mães, por exemplo.