‘Acho impossível ele tirar a diferença’, diz Lula sobre Bolsonaro

Vitor d´Avila

O ex-presidente e candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse achar impossível que o presidente Jair Bolsonaro tire a diferença demonstrada pelas pesquisas de intenção de voto, na última semana de campanha. Ele concedeu entrevista coletiva no Rio de Janeiro, antes de seguir para agenda em São Gonçalo.



“Eu acho impossível ele tirar a diferença em uma semana, mesmo com as loucuras que ele faz. Vamos seguir nossa campanha. Vou continuar visitando os estados. Ninguém estava preparado para enfrentar a monstruosidade de uma rede mentirosa. Ele mente com a maior desfaçatez. O cara é um mentiroso muito profissional nas mentiras”, disse.



Em relação aos problemas de segurança pública vividos pelo estado do Rio de Janeiro, Lula reforçou a ideia de se criar um Ministério voltado exclusivamente a área. Novamente, ele aproveitou o tema para criticar Bolsonaro, no que diz respeito a decretos que flexibilizaram a aquisição de armas de fogo.



“Nós temos no nosso programa a proposta de criar o Ministério da Segurança Pública para que a gente possa combater o tráfico de armas e drogas. O Brasil tem 3 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e o presidente estava preocupado com o tráfico de armas e drogas na fronteira. Os decretos do Bolsonaro liberaram armas para todo mundo e quem está comprando não são pessoas de bem”, completou.