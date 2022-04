Acessos a Niterói ficam engarrafados na volta do feriadão

Motoristas precisaram ter muita paciência na manhã desta segunda-feira (18), durante a volta do feriadão de Semana Santa. Rodovias como a Niterói-Manilha (BR-101) chegaram a registrar mais de 10 quilômetros de lentidão. Na Alameda São Boaventura, outro importante ponto de entrada da cidade de Niterói, o trânsito também ficou engarrafado.

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, que administra o trecho entre Niterói e a divisa com o Espírito Santo da BR-101, a Avenida do Contorno e Rodovia Niterói-Manilha registraram 13 quilômetros de lentidão por conta do excesso de veículos. O engarrafamento foi registrado entre o km 309 (Porto do Rosa) e o km 322 (Niterói).

A outra opção de acesso á cidade, a Alameda São Boaventura, apresentou condições similares. Às 10h, a via, que conecta a Rodovia RJ-104 com a Ponte Rio-Niterói, tinha, de acordo com a plataforma Waze, atrasos de até 15 minutos e média de velocidade de 10km/h. Tanto a Alameda quanto á Niterói-Manilha são utilizadas por motoristas que chegam da Região dos Lagos e Norte Fluminense.

340 mil veículos

A Arteris estima que cerca de 340 mil veículos tenham passado pela Rodovia BR-101, entre Niterói e Campos dos Goytacazes, durante o feriado, entre a última quinta-feira (14) e segunda. Além disso, as polícias Militar e Rodoviária Federal estiveram com operações especiais de patrulhamento para garantir a segurança dos viajantes.