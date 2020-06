Acesso às praias da Região Oceânica serão bloqueadas

O prefeito Rodrigo Neves, informou através das redes sociais, que a prefeitura vai voltar a restringir o acesso às praias da Região Oceânica, a partir desta sexta-feira. O motivo foi o desrespeito as medidas de reabertura gradual das atividades nos calçadões e areias das praias.

De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, após liberação das atividades físicas individuais nas praias a prefeitura notou que a ocupação também estava sendo feita para o lazer e acredita que a maioria das pessoas são provenientes de outros municípios e por isso as barreiras serão reinstaladas, permitindo apenas a entrada de moradores dos bairros.

— Houve um adensamento e aglomeração de pessoas nas areias das praias e estamos preocupados. Voltaremos com os bloqueios nos acessos aos bairros — declarou o prefeito.

Rodrigo informou ainda que na próxima semana a cidade deve sair do estado laranja para o amarelo, com a liberação de mais atividades econômicas.