Acertar horário das sete é o próximo desafio da Globo

A produção de uma novela está sempre cercada de mil detalhes e desafios. Muito antes de entrar no ar, são vários os esforços para que possa seduzir o público e alcançar os objetivos previstos. Escolha de roteiro, autor titular, colaboradores, direção, elenco…



Tudo precisa funcionar com absoluta sincronia, entre tantos fatores, porque o custo-capítulo não admite erros. Daí sempre a enorme atenção e cuidados na escolha da trama e nos profissionais que irão conduzi-la. Isso é certeza de sucesso? Claro que não!



A Globo, ao optar por “Cara e Coragem”, montou um time respeitável de estrelas liderado por Paolla Oliveira e Taís Araújo. Mas no ar, o que se viu, foi uma novela “assim assim”, encerrada ontem e que só deixará no público presente uma “vaga lembrança”.



Tudo que a direção da Globo espera não acontecer com “Vai na Fé”, de Rosane Svartman, a estreia desta próxima segunda-feira. A expectativa é que, além de satisfatórios números de audiência, também possa repercutir na mídia e virar assunto, algo que, em momento nenhum, a sua antecessora conseguiu. Chega com a proposta de contar histórias de pessoas que não esmorecem diante das dificuldades da vida, pois acreditam que, no final, tudo vai dar certo e que mesmo diante dos perrengues do dia a dia, apostam na certeza de que o amanhã será outro dia. O elenco reúne Elisa Lucinda, Renata Sorrah, Zé Carlos Machado, Emilio Dantas, Claudia Ohana, Sheron Menezzes, Carolina Dieckmann, José Loreto, Leticia Salles, Mel Maia, entre muitos outros.





Particularidade

Uma característica das produções bíblicas da Record é abrir espaço para novos valores, promover lançamentos.

Esse trabalho se ampliou de forma bem importante a partir de “Gênesis” e tem sequência na série “Reis”.

(Isabela Arruda fez sua estreia na série “Reis”/Divulgação)

Nada diferente

Assim como foi em todos os episódios até agora exibidos e os outros que oportunamente irão estrear, “Reis” continuará com essa marca.

O telespectador também vai encontrar muitos rostos ainda desconhecidos na sexta e sétima temporadas, já em gravação.



De volta

Tiago Barbosa, Marcelo Médici, Cleto Baccic, Diva Menner, Nayara Venancio e Dante Paccola se juntam a Fabi Bang e Myra Ruiz no elenco do musical “Wicked”.

Apresentações a partir do dia 9 de março no Teatro Santander, em São Paulo. A direção geral será de John Stefaniuk, diretor associado de “The Lion King” em vários países, e da temporada brasileira em 2013-2014.

Pior hora

A CNN Brasil, devido à reestruturação em curso, abriu mão de dezenas de profissionais.

Que, claro, estão fazendo muita falta, especialmente neste momento em que Brasília “está pegando fogo” – rendendo assuntos diariamente. Tem um pessoal “se virando nos 30”.

Mundo bom

É bom ver todo esse movimento de solidariedade em torno da Preta Gil.

Gente boa demais, ela merece todo esse apoio e, com certeza, vai muito forte virar esse jogo.

No particular

Ainda sem ter nada aprovado ou antes de passar pela palavra final do ano, a direção do SBT tem trabalhado com disposição no desenvolvimento de novos conteúdos.

Alguns ainda no papel, mas outros já ganhando forma, na esperança de muito em breve poderem ser incluídos na grade de programação.

Meio campo (1)

Um dos maiores problemas do SBT, desde sempre, foi a falta de bom intermediário entre o dono e a direção da casa.

Silvio Santos quase nunca fala com ninguém. No máximo um ou dois assessores, que apenas distribuem as suas ordens e decisões. É só “sim senhor, não senhor” e olhe lá.



(Silvio Santos / Divulgação)

Meio campo (2)

Lá no começo quem sempre fez muito bem essa intermediação foi Luciano Callegari. Falava na orelha do nosso herói. Guilherme Stoliar também. Hoje, rigorosamente, ninguém.

A falta de um bom interlocutor, alguém que possa dialogar abertamente com as duas partes, veio a se tornar um dos principais entraves do cotidiano do SBT. Um atraso de vida.

Comercial

Band fechou com a Brahma o patrocínio dos desfiles das escolas de samba do Grupo B de São Paulo.

Outras possíveis marcas de apoio estão sendo prospectadas. Ainda não foi escalada a equipe de transmissão.

Futebol

Como ainda não existe a tabela e a fase preliminar não terá a participação de nenhum brasileiro, o SBT vai ter que esperar o sorteio, para saber quando iniciará as transmissões do Sul-Americano.

Antes já terá a Champions: 14 de fevereiro, PSG e Bayern.

Bate – Rebate

· “Relacionamento de aparência: Sofrimento no privado e felicidade em público” é o tema do “The Love School”, neste sábado, 12h, na Record. Apresentação de Renato e Cristiane Cardoso.

· “São Paulo”, com Regina Braga, será apresentado no Teatro SESC Santo André, do dia 20 deste mês até 11 de fevereiro…

· … A direção é de Isabel Teixeira.

· A Filmicca disponibilizou desde ontem a 13ª Edição do My French Film Festival, o maior festival online de cinema francês do mundo, gratuitamente, para seus assinantes…

· … No total serão exibidos 23 filmes até 13 de fevereiro.

· Neste sábado, tem mais campeonato carioca na Band: Resende e Fluminense, 16h, com Roby Porto, Washington e Carlos Alberto…

· … Diante disso, mudanças na programação: “Brasil Urgente” vai começar mais tarde…

· … E amanhã, só que às 18h, será a vez de Flamengo e Portuguesa…

· … As transmissões do carioca na Band serão sempre as terças, quintas, sábados e domingos….

· … Em dias e horários que não irão se conflitar com o Paulistão 2023 na Record.

C´est fini

Até chegou a existir uma certa especulação, mas a direção da Globo já tem decidido que, no que diz respeito à grade das suas manhãs, tudo continuará exatamente do jeito que está também ao longo deste 2023. Ninguém vai mexer no “Encontro” e nem no “Mais Você”. Ponto final.

