Ação tática da PM termina com traficante preso em Niterói

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar terminou com a prisão de um suspeito de tráfico de drogas, nessa segunda-feira (17), na Comunidade do Sabão, que fica na Região Central de Niterói. O acusado estava com outros comparsas, que conseguiram escapar do cerco policial.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), a equipe do GAT estava em ação de patrulhamento pela comunidade quando viu vários traficantes em uma “boca de fumo”. Os militares iniciaram a aproximação para abordar os criminosos, mas o bando tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Os militares montaram um cerco tático e conseguiram capturar um dos membros da quadrilha. O homem foi identificado e tem 28 anos de idade. A equipe do GAT afirma ter encontrado drogas com o detido. Contabilidade feita pelos PMs apontou 75 pinos de cocaína e 45 pedras de crack, além de um aparelho de rádio transmissor.

As drogas foram apreendidas. O acusado foi autuado em flagrante e preso por tráfico de drogas. Material e suspeito foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região, que fez o registro da ocorrência. O preso foi encaminhado á carceragem da distrital e, na sequência, será transferido ao sistema penitenciário, onde passará por audiência de custódia.