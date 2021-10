Ação social conscientiza sobre o câncer de mama

Um evento na manhã de hoje (23) na Ilha da Conceição, em Niterói, ajudou a população a se conscientizar sobre o Câncer de Mama. Quem esteve presente também pode sanar dúvidas sobre os serviços comerciais e operacionais prestados pela Concessionária Águas de Niterói, com atendimento similar ao executado nas Lojas de Atendimento ao Cliente. A estimativa é de que cerca de 400 pessoas tenham circulado pelo Centro Social Urbano (CSU), entre 9h e 15h.

O evento social que está na sua primeira edição, foi organizado pelo administrador regional do CSU, José Cloves que destacou que Águas de Niterói é uma empresa parceira, que já realiza diversas benfeitorias para as pessoas que vivem na Ilha da Conceição.

“Essa foi uma grande oportunidade da Águas de Niterói estar mais próxima da sociedade, prestando atendimentos e, ao mesmo tempo, conscientizando os participantes através da campanha Outubro Rosa, um alerta para o autocuidado feminino e o tratamento preventivo do Câncer de Mama”, disse o coordenador de Sustentabilidade, Halphy Rodrigues, que ainda destacou que essa foi uma grande oportunidade da Ele destacou, ainda, a relevância da empresa estar nesse lugar, visto os investimentos em saneamento que vêm sendo realizados na região.



Para o supervisor Operacional, Mario Bráulio Pontes, a participação do Grupo nesse evento aproximou ainda mais Águas de Niterói da comunidade. “Oferecemos a oportunidade a população de sanar suas dívidas, fazer atualizações cadastrais, emissão de segunda via, troca de titularidade, entre outros serviços oferecidos pela concessionária. Essa é uma forma de oferecer um atendimento diferenciado, com a possibilidade, inclusive, de fazer boas negociações com valores reduzidos, se necessário”, esclarece.

Outras empresas parceiras contribuíram com o evento. Palestras de conscientização sobre o Câncer de Mama, atendimento odontológico, corte de cabelo e massagem gratuita, feira de artesanato, além de apresentações infantis e musicais também preencheram a programação.