Ação social aborda pessoas em situação de rua em Cabo Frio

Com a chegada do inverno a prefeitura de Cabo Frio intensificou a abordagem social junto à população em situação de rua. O objetivo é oferecer vaga na Casa de Passagem e no Centro de Acolhimento, onde é oferecida alimentação, higienização, abrigo temporário e atendimento da equipe técnica que cria um plano para cada um para que alcancem os objetivos.

De acordo com a superintendente da Proteção Social Especial, Mariana Rangel, diz que o serviço de abordagem é contínuo, e nesta semana, o projeto aconteceu em alguns pontos do Centro de Cabo Frio.

“A equipe do Centro Especializado de Referência em Assistência Social realiza este trabalho três vezes por semana nas ruas da cidade. Temos um número crescente de pessoas em situação de rua desde o início da pandemia, por isso intensificamos este serviço. No entanto, é importante lembrar que não podemos obrigar o indivíduo a ir para os equipamentos da Secretaria de Assistência Social porque não podemos ferir o direito constitucional de ir e vir de cada um”, explicou.

Maria Rangel chegou a ressaltar que de janeiro até maio de 2021 foram feitos 921 atendimentos, com 200 acolhimentos no centro. “Tivemos 103 pessoas acolhidas para utilização do equipamento apenas para higienização pessoal, três encaminhamentos para clínicas de recuperação de dependência química, 171 encaminhamentos para outros serviços. Também tivemos oito pessoas que conseguiram alugar um imóvel para morar”, disse.

Segundo as informações, a Casa de Passagem realizou 657 atendimentos, 393 encaminhamentos para outros serviços, 14 pessoas foram levadas para clínicas de recuperação e 36 conseguiram alugar uma residência.