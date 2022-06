Ação sobre alimentação e nutrição escolar na rede pública

A Escola Municipal Raulbino Pereira de Mesquita, em Rio Bonito, recebe a partir desta segunda-feira (20), as atividades de Monitoramento e Assessoria Técnica do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, sediado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (CECANE-UNIRIO). A ação fica na unidade escolar até sexta-feira (24).

Rio Bonito foi selecionado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que faz parceria com a Universidade para apoiar a implantação das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

As atividades de monitoramento tem como objetivo levantar informações e prestar apoio técnico para execução do PNAE por meio de reuniões coletivas, reuniões específicas por segmentos e formação técnicas.

Após visitas e levantamentos de informações, será elaborado um plano de otimização para auxiliar o município de Rio Bonito na execução do Programa. Todos os atores envolvidos com o Programa Nacional de Alimentação Escolar em Rio Bonito e em Municípios vizinhos participarão do encontro.

Foto: Divulgação