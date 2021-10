Ação policial termina com três presos no Fonseca

Três acusados de tráfico de drogas foram presos em flagrante, na tarde desta sexta-feira (29), enquanto se deslocavam em direção à comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, Região Norte de Niterói. A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói). Houve apreensão de arma e drogas com os suspeitos.

De acordo com informações do batalhão, uma equipe foi informada que bandidos fortemente armados estavam saindo da Travessa Bahia, cruzando a Rua Tenente Osório, em direção à comunidade. Os policiais militares foram mobilizados ao local e conseguiram interceptar a quadrilha.

De acordo com o comando da unidade, não houve registro de confronto. Os policiais conseguiram deter três homens, que tentaram fugir do local. Eles foram abordados e revistados. Os agentes afirmam terem encontrado uma pistola, um aparelho de rádio transmissor e drogas, que ainda serão contabilizadas.

Os três homens detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e presos. Até o fechamento desta reportagem, a identidade deles não havia sido confirmada pela PM. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região. Os acusados serão encaminhados ao sistema prisional.