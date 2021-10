Ação policial termina com dois presos em Charitas

Pelo segundo dia consecutivo, policiais militares capturaram suspeitos de tráfico de drogas na Avenida Prefeito Silvio Picanço, próximo aos acessos à comunidade do Preventório, em Charitas, Região Sul de Niterói. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (19).

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) realizava policiamento na localidade quando suspeitou de um homem. Ele foi abordado, revistado e, com ele, encontrado um rádio transmissor e um carregador de pistola.

Os agentes confirmaram que ele é conhecido, na região do Preventório, como Batoré e possui passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi detido e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante.

A mesma equipe policial continuou fazendo buscas pela região quando encontrou outro suspeito. O homem foi identificado como Perninha e é apontado como membro da organização criminosa que atua no Viradouro, também na Zona Sul. Ele estava com um ferrolho de pistola.

Além disso, os policiais descobriram que Perninha estava evadido do sistema prisional. Ele também foi conduzido à delegacia, onde foi confirmada a prisão. Ambos os casos foram registrados pela 76ª DP (Niterói). A dupla ficar´à disposição da Justiça.