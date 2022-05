Ação policial termina com detidos no Campo de São Bento

Um homem foi preso e um adolescente apreendido, nessa quinta-feira (12), suspeitos de receptação. Eles foram detidos por policiais civis no Campo de São Bento, um dos principais cartões-postais de Niterói, que fica no bairro de Icaraí.

Segundo informações da delegacia, eles foram capturados após levantamentos de dados do setor de inteligência. O home responderá por receptação e o adolescente, apreendido na mesma ação, foi autuado por fato análogo ao mesmo crime.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A ação foi coordenada pela 77ª DP (Icaraí). Segundo os agentes, com a dupla foram apreendidos bens furtados de uma residência no dia anterior. As investigações deste fato estão em andamento na distrital de Icaraí.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, os detidos foram apresentados à Justiça. O maior de idade foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional, enquanto o adolescente será submetido a medidas socioeducativas. A distrital registrou boletim de ocorrência.