Ação para retirada de barricadas termina com criminoso baleado em Niterói

Uma ação para retirada de barricadas terminou em troca de tiros, na manhã desta segunda-feira (20), na Comunidade do Sabão, que fica no bairro de São Lourenço, região Central de Niterói. O confronto terminou com um suspeito de tráfico de drogas baleado. O homem ainda não foi identificado.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT), que realizava patrulhamento pela Rua São Lourenço, flagrou várias barricadas instaladas em vias de acesso da comunidade. Na sequência, os militares iniciaram ação para fazer a retirada das obstruções.

Contudo, enquanto realizavam o trabalho, os agentes afirmam terem sido atacados a tiros por criminosos, que surpreenderam a equipe do GAT. Os militares revidaram, iniciando intenso confronto na região. Ainda de acordo com os policiais, um criminoso foi baleado durante o tiroteio.

Os agentes afirmam que o acusado estava armado com um pistola calibre 9mm equipada com kit rajada. Além disso, drogas foram achadas com o homem. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte da cidade, e não teve o estado de saúde divulgado.

O comando do 12º BPM informou que, no começo da tarde, equipes do GAT ainda realizavam patrulhamento pelo local a fim de identificar e prender outros envolvidos no tiroteio, além de remover o restante das barricadas do local. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).