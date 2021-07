Ação integrada prende acusado de tráfico em Búzios

Ação conjunta entre forças de segurança, na cidade de Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, resultou na prisão de um foragido da justiça, apontado como integrante de organização criminosa na região. Policiais Rodoviários Federais em ação integrada com a Polícia Penal, cumpriram na manhã desta sexta-feira (2), um mandado de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu sem que houvesse confronto. A prisão aconteceu no bairro Centrinho em que os policiais foram no endereço do suspeito procurado pela justiça e conseguiram encontrar o mesmo. O homem não ofereceu resistência e os policiais apresentaram o mandado de prisão preventiva.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Cabo Frio (126ª DP). Após a formalização do cumprimento do mandado, o preso foi conduzido má carceragem da distrital. Na sequência, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia, ficando á disposição da Justiça.