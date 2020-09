Ação entre polícias prende sete traficantes e apreende cocaína na Região dos Lagos

Uma ação conjunta de policiamento envolvendo o 25º BPM (Cabo Frio), o 4º Comando de Policiamento de Área e o Batalhão de Choque deteve, nesta terça-feira (29) sete suspeitos de tráfico de drogas em Arraial do Cabo e Cabo Frio, na baixada litorânea fluminense. Seus nomes ainda não foram divulgados.

Com eles foram apreendidos 234 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha, uma faca, sete bases para rádio comunicador e uma motocicleta. A ocorrência, possível graças a uma ligação para o Disque-Denúncia no número 2253-1177, foi registrada na 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e na 132ª DP (Arraial do Cabo).