Ação do ‘Dia de Bike ao Trabalho’ é adiada

O projeto de manutenção gratuita de bicicletas “SOS Bikes”, iria participar nesta quinta-feira (13), do “Dia de Bike ao Trabalho”, iniciativa da Prefeitura de Niterói para motivar seus funcionários a irem trabalhar, utilizando a bicicleta como meio de transporte. Mas a ação foi cancelada devido à previsão de chuva durante a atividade. Uma nova data será divulgada em breve pela organização do evento.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, a aproximação e passagem de uma frente no Estado ocasionará pancadas de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento forte, podendo gerar acumulados elevados de chuva em alguns pontos ao longo da quinta-feira.

A ação iria disponibilizar duas tendas com mecânicos para atendimento aos ciclistas com serviços de reparos básicos, como conserto de furos, troca de câmeras de ar e outros ajustes; além de um ponto fixo (no Fika Bike Café), na Rua Marquês de Paraná. De acordo com dados do Programa Niterói de Bicicleta, a cidade registrou aumento de até 300% no fluxo de ciclistas nas principais vias nos últimos anos.

O Dia de Bike ao Trabalho é uma iniciativa voltada para os servidores da Prefeitura de Niterói para que, neste dia, eles pedalem até o trabalho no lugar de pegar o carro ou o ônibus. Niterói foi a cidade escolhida para o projeto pioneiro no estado do Rio de Janeiro, em março.