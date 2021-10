Ação da PRF na Ponte recupera carro roubado em São Gonçalo

Um carro, que havia sido roubado em São Gonçalo, foi recuperado, na madrugada desta quinta-feira (28), na Ponte Rio-Niterói, próximo à chegada a Niterói. A ação foi coordenada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuavam na Operação Égide, deflagrada no começo deste mês, para reprimir crimes nas rodovias.

De acordo com os agentes, uma equipe que fazia uma blitz de rotina desconfiou do automóvel, modelo Volkswagen Voyage, que havia acabado de passar pela Praça do Pedágio. Os policiais rodoviários decidiram fazer a abordagem, e revistaram o automóvel.

Ainda que nenhum material ilícito tenha sido encontrado, os agentes descobriram que o veículo havia sido roubado há quatro dias, no domingo (24), em São Gonçalo, conforme registro de ocorrência, feito na 72ª DP (São Gonçalo), para onde a ocorrência foi encaminhada.

A PRF não divulgou como foi a dinâmica desse roubo. O motorista foi preso em flagrante, autuado por receptação. A distrital irá apurar se ele teve envolvimento no roubo. O homem foi encaminhado à carceragem da distrital e será transferido ao sistema prisional. O automóvel será devolvido ao proprietário.

Roubo de veículos

O indicador de roubo de veículos, na cidade de São Gonçalo, vem crescendo de forma alarmante, apontam dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP). Nos oito primeiros meses deste ano, foram registrados 2.067 casos. No mesmo período, ano passado, foram contabilizadas 1.418 ocorrências. Isto representa alta de 45,8%.

Em relação apenas ao mês de agosto, o aumento é ainda maior. Neste ano, o ISP contabilizou 269 casos no oitavo mês de 2021. No mesmo período, em 2020, o instituto afirma que houve 150 registros. Isto representa alta de 79,3%. É importante observar que houve o aumento na circulação de veículos após a flexibilização de medidas restritivas contra a Covid-19.

Outro caso

Horas antes da apreensão do carro, na noite de quarta-feira (27), também na Ponte, agentes da PRF prenderam três pessoas que estavam em um veículo, modelo Fiat Argo, segundo do Rio a São Gonçalo. Após a abordagem, o condutor (22 anos) alegou que era motorista de aplicativo. No veículo estavam sua esposa, grávida, e outro homem. Dentro do veículo, foram encontrados 4 tabletes de entorpecente – aproximadamente 2 kg de cocaína e 1,5 kg de maconha. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).