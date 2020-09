Ação da polícia prende sete traficantes na Região dos Lagos

A união de forças de policiais do 25º Batalhão (Cabo Frio), outros agentes do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Batalhão de Choque (BPChq), resultou na prisão de sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Arraial do Cabo e Cabo Frio, cidades da Região dos Lagos, além da apreensão de 234 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha, uma faca, sete bases de rádio transmissores e uma moto. Segundo os agentes, até a noite de ontem (29) parte do material apreendido ainda não havia sido contabilizado. Após receberam voz de prisão por estarem com os entorpecentes e os demais itens, o grupo foi conduzido até a delegacia responsável onde permaneceram à disposição da justiça para responderem pelos delitos.