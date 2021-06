Ação da PM termina com suspeito morto no Santo Cristo

Horas após apreensão de câmeras que pertenciam a um “circuito de monitoramento” do Comando Vermelho (CV), na Comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, policiais militares e criminosos entraram em confronto, na noite dessa segunda-feira (21). Durante a ação, um suspeito de integrar a facção criminosa acabou morto e armamento de guerra foi apreendido.

A polícia informou que um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) realizavam incursão na localidade conhecida como Coreia, no alto da Travessa do Santo Cristo que, segundo o batalhão, está ocupada pelos agentes. Contudo, durante um trabalho de patrulhamento, os policiais afirmam terem encontrado com quatro criminosos armados, que os confrontaram.

Os policiais revidaram e, ainda de acordo com o batalhão, houve intenso confronto. Durante a troca de tiros, um suspeito de integrar o CV acabou baleado, não resistiu, e acabou morrendo no local. Segundo os policiais do GAT, o homem estava carregando um fuzil Colt, calibre 5.56, com numeração raspada e 12 munições intactas. A arma foi apreendida.

Ao constatar a morte do suspeito, os policiais militares acionaram uma equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que fez o registro da ocorrência. A especializada fez o registro do caso. O corpo do acusado foi removido ao Instituto Médico legal (IML) da cidade, onde aguarda por identificação.