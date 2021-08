Ação da PM termina com suspeito morto em Niterói

Troca de tiros terminou com um suspeito de tráfico de drogas morto, na noite dessa quinta-feira (5), no bairro do Badu, Região de Pendotiba, em Niterói. Durante a ação , coordenada por policiais militares, outro acusado acabou preso e drogas foram apreendidas. O objetivo dos agentes era prevenir roubos de carga e veículos na região.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), que realizava a ação preventiva na região, foi atacada por vários criminosos armados, na Rua Guilhermina Bastos. Segundo os militares, houve revide por parte dos agentes, o que iniciou o confronto no local.

Durante a troca de tiros, os policiais afirmam que uma parte dos criminosos fugiu, levando ar armas usadas no tiroteio. No local do confronto, um suspeito acabou baleado e outro detido. O ferido foi socorrido pelos agentes ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) no Fonseca, Zona Norte de Niterói, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a equipe policial, o outro acusado estava com um aparelho de rádio transmissor e drogas a serem contabilizadas. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os dois suspeitos já foram identificados. O que ficou detido tem 20 anos, já o que não resistiu tinha 24 anos e teve o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios (DH) registrou o caso.