Ação da PM tem tiroteio e traficante preso no Fonseca

A terça-feira (14) encerrou ao som de tiros no bairro do Fonseca, Região Norte de Niterói. Isto porque houve intenso confronto entre policiais militares e criminosos que atuam no tráfico de drogas da região. De acordo com relato de moradores do bairro, os tiros começaram ainda no final da tarde, se estendendo até o começo da noite. Houve prisão e apreensão de materiais do tráfico.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) realizava incursão na comunidade do Juca Branco. O objetivo da ação era realizar patrulhamento a fim de reprimir ações de traficantes na área. Contudo, os militares afirmam que, enquanto passavam por uma das vias de acesso ao interior da comunidade, foram alvos de disparos feitos por bandidos armados.

O som do confronto podia ser ouvido à distância por pessoas que estavam em diferentes regiões do Fonseca. “O tiro está comendo aqui no Fonseca não dar pra saber em qual comunidade”, afirmou uma moradora, por meio da internet. Ainda que o barulho tenha assustado os moradores, não houve registro de moradores, policiais ou criminosos baleados durante a ação.

Quando os tiros cessaram, os militares montaram o cerco e conseguiram capturar um dos homens acusados de articular o tráfico de drogas na região. De acordo com os militares, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com o acusado, durante revista, foram encontradas uma armas, aparelho de rádio transmissor e drogas, que ainda serão contabilizadas. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).