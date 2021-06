Ação da PM no Salgueiro tem fuzil apreendido e três baleados

Manhã de tiroteios em operação policial, na Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Militares de Grupamentos de Ações Táticas (GATs) do 7º BPM (São Gonçalo) atuam na região. Há confirmação de suspeitos de tráfico baleados, além de armamento de guerra apreendido com os acusados.

De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Gilmar Tramontini, as equipes estão concentradas na região de Itaúna. Durante tiroteio com os agentes, três homens, apontados pela PM como integrante do tráfico de drogas, foram baleados. Eles ainda não foram identificados e foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Ainda segundo informações confirmadas pelo comandante do batalhão, foram apreendidos, até o momento, um fuzil e duas pistolas, que teriam sido usadas pelo trio no confronto. A ocorrência deverá ser registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Os baleados estão presos, sob custódia no hospital.

Pela internet, moradores da região relatam que os confrontos estão concentrados em uma localidade conhecida como “Barricada do Bitinho”, que ficaria próxima à Estrada de Itaúna. O clima, na região, é de tensão ao longo de toda a manhã. A ação acontece para coibir o tráfico de drogas na localidade

“Na hora que ia trabalhar nem podemos sair de casa”, relatou uma moradora, por meio das redes sociais. “Barricada do Bitinho fechada passei por lá. Estão em Itaúna, cuidado ao sair”, relatou, assustada, outra moradora. Não foi divulgada a quantidade de policiais que participam da ação, que conta com apoio de um veículo blindado.