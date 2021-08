Ação da PM na Região Oceânica termina com homem baleado

A noite desta quarta-feira (26) foi de confronto entre policiais militares e um suspeito de tráfico de drogas, na Região Oceânica de Niterói. Em tiroteio, que aconteceu no bairro do Engenho do Mato, o acusado acabou sendo baleado. De acordo com a corporação, houve apreensão de arma e drogas durante a ocorrência.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas foi surpreendido pelo suspeito armado, enquanto a equipe realizava ação de patrulhamento pela Rua 42. De acordo com relato dos agentes, o homem saiu de um beco e, ao encontrar a viatura, fez menção de sacar uma arma para atirar contra os policiais.

Houve troca de tiros e, segundo os policiais, o acusado acabou sendo atingido por tiros. Não foi especificado em que partes do corpo o suspeito foi baleado. De acordo com os policiais militares, o socorro do Corpo de Bombeiros foi acionado e o ferido, que foi identificado e tem 29 anos de idade, foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no bairro do Fonseca.

Os policiais informaram que, com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições intactas, além de drogas que, de acordo com contabilidade feita pelos agentes, totalizavam 234 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói). O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, assim que tiver alta, será encaminhado ao sistema prisional.