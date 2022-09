Ação da Nittrans troca de lugar os motoristas de ônibus com ciclistas

Na manhã dessa quinta-feira (22), uma ação foi realizada pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), entre os motoristas de ônibus para trabalharem a empatia e obter uma visão de um ciclista em meio ao trânsito com transportes de grande porte. No Caminho Niemeyer, os motoristas foram postos em uma bicicleta presa ao chão, enquanto ônibus transitavam perto deles.

A dinâmica mostrou a ação de um motorista que não respeita a distância regulamentada prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1 metro e meio, em relação ao ciclista ou pedestre. E desse modo apresentar o tamanho do risco que isso representa.

Para os organizadores, o objetivo foi atingido, durante a ação, alguns motoristas expressavam o medo e insegurança, diante a vulnerabilidade em que estavam sendo postos. O foco principal do treinamento era de abordar a importância da direção defensiva, da manutenção preventiva e da atualização da legislação, para poderem ter a consciência de juntos criarem um trânsito mais seguro.

Vale lembrar que a ação faz parte da Semana de Mobilidade, estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, e que de acordo com o presidente da Nittrans, Gilson de Souza, a importância de olhar para o trânsito de forma mais respeitosa é necessidade nos dias de hoje. “A palavra é essa: respeito. As leis estão aí, agora temos que aprender mais e mais a cada dia sobre regras de convivência. O trânsito tem essa máxima de que o maior sempre se preocupa com o menor e ambos respeitam o pedestre. Então, essa atividade é mais uma oportunidade para destacar que, embora diferentes, esses personagens têm que se enxergar e se respeitar”, afirmou o presidente.

Segundo o secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico, a dinâmica realizada é muito importante, pois trocando as posições de lugar permite ao outro trabalhar a empatia de forma crucial. “Quando você troca de lugar é que você percebe as limitações e dificuldades do outro. Aí, você passa a respeitar o outro e passa também a ter um olhar diferenciado para o seu próprio papel, aqui no caso, como indivíduo no trânsito. Mas vou além: Desenvolver a empatia é extremamente importante não só no trânsito, mas também em outros momentos da nossa vida”, concluiu Pipico.

A programação teve sua última etapa às 18h30, no Shopping Bay Market, com uma roda de conversa em parceria com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) para abordar a importância da mobilidade para as mulheres.