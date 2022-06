Ação da Civil termina com tiroteio e suspeito baleado em SG

Uma ação da Polícia Civil na comunidade do Luiz Caçador, em São Gonçalo, teve troca de tiros e um suspeito baleado, na manhã desta quarta-feira (8). Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) foram à localidade numa ação de repressão ao tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Edézio Ramos, titular da distrital, durante a incursão as equipes foram confrontadas por um grupo de traficantes armados. Houve troca de tiros. Um dos integrantes do bando acabou sendo atingido. As equipes o socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade e o estado de saúde do acusado, mas, de acordo com o delegado, o suspeito recebeu voz de prisão e está sob custódia no hospital. Uma motocicleta foi retida e será averiguada pela equipe policial, que irá investigar a origem do veículo.

“A gente estava fazendo uma ação de repressão ao tráfico de drogas na região. Os policiais se depararam com alguns traficantes, houve troca de tiros, e um deles foi baleado e preso”, disse o delegado. Foi registrado boletim de ocorrência na 72ª DP. Até o fechamento desta edição, não havia relatos de novos confrontos na localidade.