Ação da Civil termina com quatro mortos na Zona Norte de Niterói

Ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) e da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) terminou com quatro suspeitos de roubo mortos e um preso, na manhã desta terça-feira (17). O confronto aconteceu no bairro do Caramujo, às margens da Rodovia RJ-104.

Segundo informações das especializadas, todos os suspeitos envolvidos no confronto são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Os policiais foram à região após reunirem informações de inteligência e realizarem diligências de campo. Eles localizaram e impediram, no bairro do Fonseca em Niterói, uma ação criminosa de uma das principais quadrilhas de roubos da região de Niterói e São Gonçalo.

Na ação, membros de uma quadrilha estabelecida do Caramujo, sob o comando do traficante conhecido como Juca, foram baleados durante tentativa de roubo de cargas no bairro do Fonseca, em confronto com agentes das especializadas.

Segundo informações coletadas, o grupo se dirigia para um roubo de carga quando foi interceptado pelos agentes. Os criminosos utilizavam na ação duas pistolas, um simulacro de fuzil e uma granada. Todo o material foi apreendido e encaminhado à DHNSG, que fez o registro de ocorrência.

A equipe de perícia da especializada compareceu ao local no começo da tarde. Os corpos dos acusados baleados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da Cidade, que fica no bairro do Barreto, também na Região Norte. A identidade dos acusados, até o fechamento desta reportagem, não havia sido confirmada.