Ação contra roubos de carga termina em tiroteio

Uma ação contra crimes de roubo de carga, na Região de Pendotiba, em Niterói, terminou em tiroteio com suspeito baleado, na noite dessa quinta-feira (15). Equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), realizavam policiamento na Rua Guilhermina Bastos, quando foram surpreendidas a tiros por criminosos. Houve confronto,

De acordo com os agentes, lotados no 12º BPM (Niterói), a equipe realizava o patrulhamento quando foi vítima do ataque. Durante a troca de tiros, os policiais afirmam que um suspeito acabou baleado. O homem foi identificado, tem 18 anos e, de acordo com a corporação, possui indícios de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O acusado foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte da cidade. O estado de saúde do acusado não foi divulgado. Ele está preso sob custódia na unidade de saúde e, assim que estiver alta, será encaminhado para a delegacia.

Ainda segundo a equipe policial, o homem estava armado com uma pistola, que foi apreendida. Além disso, drogas a serem contabilizadas, e um aparelho de rádio transmissor foram encontrados com o homem. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.

Casos em disparada

O ano de 2021 representa a volta da “moda” dos roubos de carga, após longo período em baixa, devido á pandemia da Covid-19. As cidades de Niterói e São Gonçalo puxam a fila dos municípios que mais apresentaram aumento de registros, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

De acordo com levantamento mais recente, levando em conta os cinco primeiros meses do ano, Niterói contabilizou 122 registros, contra 55 no mesmo período, no ano de 2020. isto representa alta de 121,8%, a maior da região. Já São Gonçalo teve, de janeiro a maio de 2021, 434 casos de roubo de carga, ante 391 no mesmo período, no ano passado. Alta de 11 %, ficando na vice-liderança.