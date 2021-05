Ação contra roubos de carga deixa dois suspeitos mortos

Troca de tiros em plena BR-101 terminou com dois suspeitos mortos, na tarde desta quarta-feira (12), na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, a dupla estaria tentando praticar roubos de carga e veículos na região e atacaram os agentes.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento pela localidade, quando desconfiou dos dois suspeitos. Quando perceberam que seriam abordados, os criminosos teriam atirado contra os militares, que revidaram.

Durante a troca de tiros, que aconteceu na Rua Marcos da Costa, que dá acesso á rodovia, a dupla acabou baleada. Segundo o batalhão, os homens, que ainda não foram identificados, foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A unidade de saúde confirmou a entrada dos dois, que não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo o batalhão, durante a ação foram apreendidas uma carabina calibre 30 e uma pistola. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), responsável pelo registro de flagrantes na região.

Integração contra roubos de carga

A integração entre as forças de segurança é aposta da polícia para coibir roubos de carga em São Gonçalo. Recentemente, as Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) passaram a fazer patrulhamento também em vias estratégicas da cidade, em integração com o 7º BPM. Em abril o delegado Leonardo Macharet, titular da 73ª DP (Neves), destacou que isto auxilia no processo de investigação.

“A atuação de todas as forças de segurança é muito importante, acho que é um dos melhores mecanismos de repressão à criminalidade organizada é a integração de todas as forças. Notadamente, no município de São Gonçalo, há uma integração muito forte entre o 7º BPM, as distritais e, agora, uma integração com o programa Segurança Presente e a Recom. Acho que é um grande mérito essa atuação conjunta”, disse à época.