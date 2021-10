Ação contra o tráfico termina com dois presos em Niterói

Traficantes de drogas foram alvo de operação conjunta entre forças de segurança, na manhã desta quinta-feira (21), na Região Central de Niterói. Policiais civis da 76ª DP (Niterói) cumpriram mandados de prisão contra integrantes de uma facção do tráfico de drogas da comunidade do Boa Vista, que faz divisa entre o Centro e a Zona Norte.

De acordo com os agentes, os criminosos são apontados como autores de roubos de veículos e de cargas em diversas regiões do município. Duas pessoas foram presas, sendo uma delas em cumprimento a mandado de prisão por outro procedimento, fora do escopo da operação.

A operação nasceu após investigações conduzidas por equipes da 76ª DP, 77ª DP (Icaraí) e 78ª DP (Fonseca) e contou com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do programa Segurança Presente e da Secretaria de Ordem Pública (SEOP). Não houve registro de confrontos.