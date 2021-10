Ação contra desmatamento termina com três presos em Maricá

Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante, na tarde deste sábado (30), no condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, em Maricá. Durante a ação, houve apreensão de armas e drogas.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu denúncia de moradores, afirmando que bandidos estavam desmatando uma área atrás do condomínio. Quando a equipe foi ao local apurar o fato, flagrou o trio na prática do tráfico.

Os acusados, que ainda não foram identificados, passaram por revista. De acordo com os agentes, foram encontrados dois revólveres calibre 38, rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. Os três foram presos em flagrante. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.