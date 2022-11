Ação contra barricadas deixa quatro baleados em Niterói

Uma operação policial para impedir instalação de barricadas na Comunidade da Cocada, no Badu, Região de Pendotiba de Niterói, terminou com quatro baleados, na manhã de hoje (21). Durante a ação, houve apreensão de armas, drogas e dinheiro.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), um grupamento de ações táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) foi enviado à Rua Guilhermina Bastos para verificar denúncia de que bandidos estariam instalando barricadas no local. Os policiais afirmam terem sido atacados a tiros logo que chegaram ao endereço.

Os militares revidaram e houve confronto. Ainda segundo informações do batalhão, quando os tiros cessaram quatro homens foram encontrados feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e não foram divulgadas informações sobre seus estados de saúde.

Com os suspeitos, os policiais afirmam terem apreendido duas pistolas calibre 9mm, rádio transmissor, drogas e dinheiro ainda a serem contabilizados. Boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói). Os feridos, que foram autuados em flagrante, serão encaminhados à delegacia após receberem alta.