Ação contra arrastões tem tiroteio e um morto no Fonseca

Uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos terminou com um suspeito morto e outro preso, na noite da última quinta-feira (8), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. O confronto aconteceu durante ação para prevenir arrastões devido ao trânsito intenso da Alameda São Boaventura.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), durante o patrulhamento as equipes foram avisadas que cerca de quatro homens armados estariam na Rua São Januário, que conecta a comunidade da Palmeira à Alameda. Os agentes foram ao local, encontraram os criminosos e houve confronto.

Após os tiros cessarem, um suspeito foi encontrado ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o acusado morreu no local. Ele foi identificado pelo apelido de “Rato” e ttinha 18 anos de idade. Ele ainda não tinha anotações criminais. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto.

Também depois do tiroteio, outro suspeito, conhecido como “Sheik”, de 21 anos, foi preso em flagrante. Foram apreendidas duas pistolas, 18 munições, um rádio transmissor e drogas. Contabilidade feita pelos agentes apontou que havia 623 gramas de maconha e 28 gramas de cocaína. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói.