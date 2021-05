Ação contra arrastão termina com suspeito morto e dois baleados em SG

Ação da Polícia Militar, para evitar novo arrastão na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) terminou com um suspeito de roubo e outros dois baleados, nos arredores do Morro da Viúva, em São Gonçalo. Durante a ação, que aconteceu neste domingo (16), um fuzil calibre 5.56 foi aprenedido.

Segundo a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo), foram acionados pelo setor de inteligência da 73ª DP (Neves), com informações de que criminosos da comunidade fariam arrastão na rodovia. Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviada ao local e recebida a tiros pelos bandidos.

O confronto terminou com um suspeito morto e outros dois baleados. Um deles seria um criminoso foragido, conhecido como “Magrinho da Viúva”, atingido na perna direita. Uma pistola também foi apreendida na ação. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.

Ocupação e policiamento dobrado contra arrastões

Arrastões voltaram a serem comuns na região de São Gonçalo da BR-101. Em menos de duas semanas, dois casos aconteceram na altura do km 304, bairro de Santa Luzia. No caso mais recente, na última terça-feira (11), pelo menos 15 bandidos, armados com fuzis, roubaram vários carros. Um suspeito foi preso. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos responsáveis por esses crimes seriam de três diferentes bairros.

Segundo o comandante do 7º BPM (São Gonçalo), tenente-coronel Gilmar Tramontini, há intenção de fazer plano em elaboração para ocupação das regiões da Ipuca (Jardim Catarina), Jardim Bom Retiro e Santa Luzia, onde funcionaria o “quartel-general” dos assaltantes. A ideia é realizar, em breve, um cerco restrito nas regiões a fim de transformá-las, em seguida, em área de patrulhamento normal com restabelecimento de serviços públicos.

“O que se pretende é desenvolver um plano de ocupações na Ipuca, Santa Luzia e Bom Retiro, mas isso ainda está em fase de aprovação documental e carece de aprovação por parte do escalão superior da PM. Tão logo isso seja autorizado, vai ser feito. Estou desenhando tudo isso, vou submeter ao escalão superior, para que ele me autorize a realizar esse cerco restrito onde vamos retirar barricadas, restabelecer serviços e retomar o território como área de patrulhamento normal”, explicou.

No começo do mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou reforço no patrulhamento, com o dobro de agentes no trecho Niterói-Manilha da BR-101. “Foi implementada uma operação especial com aumento do efetivo em mais de 100% por dia para patrulhamento ostensivo dinâmico e estático”, disse a corporação. Segundo a PRF, por razões estratégicas, não é possível divulgar o número exato de policiais e viaturas destacados.