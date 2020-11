Ação conjunta entre polícias termina com assaltante preso

Um trabalho bem sucedido feito em conjunto por policiais da 82ª DP (Maricá), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), do 12º Batalhão (Niterói), além de agentes do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, resultou na prisão de um assaltante ontem à tarde em São Gonçalo. O homem é acusado de praticar roubos na cidade de Maricá usando um carro. De acordo com a polícia, ele confessou as informações. Foi apreendido junto do homem um revólver e recuperados seis celulares e R$ 200.

Câmeras registraram a ação do criminoso e o Centro Integrado repassou as informações para colegas do 12º BPM e do BPRv possibilitando uma varredura nas RJ-106 e RJ-104. O homem foi encontrado no bairro do Coelho, em São Gonçalo, junto do revólver e dos aparelhos celulares. Após receber voz de prisão ele foi levado para a delegacia responsável pela área.