Ação conjunta da Civil e da Militar prende líder do tráfico do Risca Faca

Uma ação conjunta de policiais civis da 81ª DP (Maricá) e do 12º Batalhão (Niterói) realizada na tarde de ontem (17) para combater o tráfico de entorpecentes e reduzir os índices criminais da região resultou na prisão de Thiago Inácio de Barros, conhecido pelos apelidos de TH ou Bola, apontado como o líder do tráfico da comunidade do Risca Faca. O traficante foi encontrado no Condomínio Minha Casa Minha Vida, de Inoã, Maricá. De acordo com a polícia, com ele foi apreendida uma pistola calibre 380 com numeração raspada e 14 munições de mesmo calibre. Outros três integrantes do bando de TH também foram capturados.

No mesmo condomínio, foi preso William Santos Barbosa, de 37 anos, com um rádio transmissor. Já na Comunidade do Risca Faca foi preso Joniffer Júnior Araújo Silva, de 21 anos e apreendido um adolescente de 16 anos. Junto da dupla, ainda segundos informações divulgadas pelos agentes, foram apreendidas 103 trouxinhas de maconha, 63 pinos de cocaína e 02 rádios transmissores. O grupo foi levado para a 82ª DP (Maricá) onde o caso foi registrado e o grupo permaneceu à disposição da Justiça.