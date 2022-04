Acadêmicos de Santa Cruz homenageia Milton Gonçalves

Milton Gonçalves é um dos expoentes das artes cênicas no Brasil. Mais do que isso, ele é símbolo da luta do povo negro por espaço e igualdade. Em seu desfile na Marquês de Sapucaí, já na madrugada desta sexta-feira (21), a Acadêmicos de Santa Cruz homenageou o autor com o enredo “Axé, Milton Gonçalves. No Catupé da Santa Cruz”.

O desfile é assinado pelo carnavalesco Cid Carvalho. Milton não pôde estar presente na Passarela do Samba por ainda estar se recuperando de um acidente vascular cerebral (AVC). Quem o representou foi seu filho, Maurício Gonçalves. Ele afirmou que a homenagem não é apenas a seu pai, mas a todos os outros atores negros.

“A questão de saúde, um AVC, é sempre muito forte. Mas ele é mais forte que a doença. Ele está fazendo muita fisioterapia e se recuperando. Não é só meu pai que está sendo representado aqui, mas vários negros importantes para nosso país. Na época da ditadura, sem branco e revolucionário já era difícil, imagina sendo negro. Não é só meu pai que está aí, é muita gente”, disse.

Presidente da agremiação, Zezo explicou que a homenagem a Milton é fazer com que as pessoas conheçam a história do Brasil por meio da cultura.

“É um momento para se aproveitar. Temos que dar mais vida, fazer com que as pessoas conheçam a história da nosso Brasil, por isso falamos de Milton Gonçalves. Só através da cultura e educação vamos conseguir consertar o nosso Brasil. Espero que possamos mostrar para a arquibancada sobre o que falamos”, afirmou.

A rainha de bateria, Larissa Nicolau – Fotos: Marcelo Feitosa

Atores prestam tributo ao amigo Milton

Colegas de profissão de Milton, diversos atores marcaram presença na Sapucaí para homenagear o amigo. Um deles foi Serjão Loroza, que destacou que Milton Gonçalves é merecedor de todas as homenagens.

“Ele é uma grande referência ao povo, ainda mais para o negro artista. Ele abriu caminhos e muitas vitórias que tivemos passam por Milton Gonçalves, por isso ele merece todo o axé. Existem várias línguas africanas, e uma delas diz ‘ubuntu’, que significa ‘juntos’, então Milton Gonçalves é nós (sic)”, destacou.

Contemporâneo de Milton, Antônio Pitanga teceu elogios a Maurício e agradeceu ao presidente Zezo pela homenagem ao amigo. “Eu vi o Maurício nascer, e estou vendo a olhos vivos a história ser contada e homenagear seu pai, Milton. Esse cara que é o Zezo eu conheço há muitos anos, sou suspeito para falar e hoje está fazendo essa linda homenagem”, emocionou-se.

Luta pelo Samba

Rainha de Bateria da Santa Cruz, Larissa Nicolau falou sobre a representatividade de Milton e a luta de sua geração em prol do samba. “Minha representatividade aqui, além do samba, é da luta de uma geração que se importa com o samba. A representatividade de Milton é muito ampla. Ele tem um legado, uma história. Ele lutou muito para chegar aonde chegou”, frisou.

Victor Andrade e Vítor d’Avila