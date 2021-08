Acadêmicos da Abolição realizará Festival de Samba Enredo Exaltação

O Acadêmicos da Abolição promoverá um Festival de Samba Enredo Exaltação para o Carnaval 2022. A escola planeja fazer um evento grandioso em sua quadra, com todos os cuidados sanitários ainda exigidos no momento.

A agremiação quer marcar esse período de superação, por quais os segmentos e a comunidade passaram com um novo belo samba exaltação, para emocionar e empolgar sua diretoria e componentes.

A inscrição será feita virtualmente através WhatsApp oficial da escola: (21) 99243-5575 até 13/09/2021. Ao entrarem em contato, os compositores receberão o regulamento e uma sinopse sobre o novo samba exaltação da agremiação. Será cobrada uma taxa de R$ 50 por parceria.

Os cortes de samba não serão presencias, sendo feito pela presidência e Comissão de Carnaval da escola virtualmente. A final presencial com as parcerias classificadas está prevista para o dia 03/10/2021.

O presidente da escola Neto Doria e Vice-presidente Leonardo Samico, veem com otimismo a realização do Carnaval 2022, confiantes no avanço da vacinação no RJ. E esperam grandes obras no Festival de Samba Enredo Exaltação, reabrindo a escola promovendo um momento muito especial na final do festival.

O Acadêmicos da Abolição integra o grupo principal da Super Liga da Intendente Magalhães e trará o enredo: É samba, é popular. É Alex Escobar! Almejando no Carnaval 2023 uma vaga na Liga RJ e desfilar na Marques de Sapucaí.