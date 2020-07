Academias de ginástica poderão reabrir com restrições

Em decreto publicado no Diário Oficial na última sexta-feitra, dia 13, a Prefeitura de Niterói determinou que as academias de ginástica estão autorizadas a reabrir, a partir do próximo dia 20, com restrições. Apenas metade dos funcionários poderão trabalhar na forma presencial, assim como apenas metade da ocupação poderá ser preenchida pelos alunos. As academias poderão funcionar em horário diferenciado, de acordo com protocolo específico.

As agências de turismo, excursões e passeios já podem funcionar com 25% dos trabalhadores, com 50% de ocupação de clientes. Podem funcionar de segunda a sexta, de 12h às 20h e 11h às 19h (comércio do Centro). Aos fins de semana, todo o comércio pode funcionar entre 8h e 20h. As casas de festas poderão retomar os trabalhos internos de escritório.