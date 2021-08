Academias de dança podem usar teatros para espetáculos

Foram abertas as inscrições para as academias de dança da cidade de Niterói que desejam se apresentar nos teatros da cidade em 2021. A chamada pública tem como objetivo oferecer gratuitamente os espaços do Teatro Municipal João Caetano e do Teatro Popular Oscar Niemeyer para as apresentações de final de ano. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou sediadas em Niterói, representantes de academias e/ou escolas de dança com atuação na cidade.

“É a primeira vez que os espaços dos teatros são ofertados de forma gratuita”, ressalta o secretário das Culturas, Leonardo Giordano. “A Secretaria entende a importância e a representatividade da ação, e, por isso, criou a chamada pública para abranger todos os proponentes de forma igualitária. A cidade espera com muito carinho as brilhantes apresentações dessa fundamental expressão artística niteroiense”.

Serão selecionadas até 16 academias/escolas de dança para se apresentarem nos dois teatros com espetáculos de encerramento do ano letivo. As inscrições serão gratuitas, realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível na página da Cultura Niterói, que estará aberto até as 18h do dia 3 de setembro.

“As academias de dança de Niterói representam e ocupam um espaço muito importante em nossa cultura. Niterói é umas das cidades brasileiras que mais possuem esses espaços, que além de formarem grandes profissionais da dança, ensinam nossos jovens a conviver coletivamente pela arte. Temos muito orgulho de contribuir com nossos teatros nesse momento de retomada e de esperança”, disse o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Marcos Sabino.