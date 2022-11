Por Jourdan Amóra

Não tendo conseguido o seu próprio partido para a disputa eleitoral de 2022, apesar de ter revelado forte liderança nacional em 2018, o capitão-Presidente não quer sair do Poder na qualidade de um cidadão comum. Já imaginou a inédita figura de figura profissional da política, acertando, como anunciou, um acordo para ser o comandante do PL, partido ao qual se filiou para ser candidato no pleito encerrado, alojando em noutras agremiações figuras da sua linha de conduta.

Esquece que o PT, fortalecido quando o ex-líder sindical foi guindado, pelo voto, ao Poder, gerou para o lulismo a mesma insatisfação causada pelo bolsonarismo. O lulismo se enfraqueceu fora do Poder e teria sido derrotado se não fosse o “golpe” de se associar com a centro-direita de Geraldo Alckmin, atraindo o empresariado nacional e lideranças conservadoras como a de FHC e toda sua equipe econômica vinculada à poderosa FIESP. O MTST e a CUT deixaram de assustar. Foram domados. Não puderam organizar ou comandar manifestações de ruas e calaram JMB em seu propósito de se tornar opositor aos que “invadem nossas propriedades”, deixando para o bolsonarismo o clima de subversão com o bloqueio de estradas e saques a centros de distribuição de gêneros alimentícios.

Esta reflexão é necessária para o Messias brasileiro seguir outros caminhos visando a normalização da vida nacional com um novo modelo de prática democrática.

Precisávamos da alternância no Poder e ele tem de entender que a luta, como opositor a erros do futuro governo, não pode repetir os erros do antigo lulismo, como Lula aprendeu ao buscar se apresentar como uma terceira via política.

Acabou o Lulismo. Acabou o Bolsonarismo.