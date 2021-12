Acaba vacina da gripe em São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que o estoque de vacinas contra a gripe está esgotado em todas as unidades de saúde. O município aguarda uma nova remessa para dar prosseguimento à campanha de vacinação, mas não há previsão de reposição.

No último dia 17 de dezembro o município recebeu 8.170 doses do imunizante que já se esgotou.

Vale lembrar que esta vacina era restrita a grupos específicos e que a campanha foi ampliada para toda a população após a baixa procura inicial no primeiro semestre do ano. Com o aumento de casos de síndrome gripal na cidade em novembro, houve maior demanda na procura da vacina.