Abusos sexuais: defesa insiste em criminalizar pastor

Relatos frisam estratégia que pode amenizar pena de Flordelis

Na tarde desta sexta-feira (11), Érika Dias, filha afetiva de Flordelis, foi a terceira a depor, como testemunha de defesa.

Corroborando com a estratégia de criminalizar a vítima, ela disse – emocionada – que o pastor Anderson do Carmo cometeu supostos abusos sexuais contra as irmãs Kelly e Simone dos Santos.

Sexo e violência

O psiquiatra forense Hewdi Lobo Ribeiro – segunda pessoa a depor, a pedido da defesa – disse ter ouvido relatos de Flordelis sobre episódios de sufocamento com o marido, Anderson do Carmo, durante relações sexuais.

De acordo com o profissional, as declarações da ex-deputada foram obtidas numa avaliação psiquiátrica, feita por ele e outros dois psiquiatras, a pedido da defesa da pastora. Ponderando que Flordelis não apresenta comportamento de psicopatia, Ribeiro acrescentou que ela faz uso de medicamentos relacionados a transtornos mentais.

Outra observação do psiquiatra se referia ao fato de Flordelis já ter tentado suicídio. Ele destacou que a pastora não tem por característica praticar violência contra outras pessoas.

Na mesma linha, o psicólogo Sidnei Filho, primeiro a depor, disse que a consequência da suposta violência de Anderson com Flordelis, para os filhos, “pode ser imediata ou atrasada: demora anos para a gente perceber comportamentos violentos na criança”.

Ciúmes

Outra testemunha de defesa a participar da oitiva foi o empresário Marcos Silva de Lima, ex-namorado de Simone. Ressaltando que Anderson era muito ciumento com a filha, ele disse que, às vezes, não podia frequentar a casa. O empresário destacou ainda que, numa ocasião, Simone o relatou que Anderson tentou investir sexualmente contra ela, que, assim como Flordelis, já tentou suicídio.